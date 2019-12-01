أخبار مصر | أول تحرك برلماني حول عجز الصحة في الإنفاق على مرضى ضمور العضلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني حول عجز الصحة في الإنفاق على مرضى ضمور العضلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة حول زيادة أعداد مصابى مرضى ضمور العضلات، وعجز الوزارة فى الإنفاق على هؤلاء المرضى.

وقال الشهاوي، إنه تقدم بطلب الإحاطة أيضًا لعدم إدراج مرضى ضمور العضلات ضمن الأمراض التى يتكفل بعلاجها التأمين الصحى، مؤكدًا أن تكاليف هذا المرض تتجاوز أمكانيات أى مريض نظرًا لتكلفتها الباهظة، مُشيرًا إلى أنه وجب على الدولة أن تخصص من موازنتها نسبة لعلاج هؤلاء حيث تشير الأرقام أن الأعداد ليست قليلة وفى تزايد مستمر.