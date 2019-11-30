شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف الجديد: مصر في عهد السيسي دولة مؤسسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه سيعمل جاهدًا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول لقاء له بالمحافظين الجدد، والتي كان في مقدمتها التواجد مع المواطنين بالشارع، والتلاحم والتقارب معهم والسماع لمشكلاتهم، والاستجابة لها على قدر المستطاع، مع العمل خارج الصندوق لتوفير الحلول والبدائل المناسبة لرفع العبء عن المواطن البسيط، والارتقاء بمنظومة الخدمات التي يتعامل معها يوميا وبشكل أساسي.

وقال المحافظ الجديد، في تصريحات خلال لقائه بعدد من الصحفيين، السبت، إنه سيتم تكوين فريق عمل متكامل يضم المختصين من التنفيذيين في كل القطاعات، والمعنيين من الجهات المعاون والمجتمع المدني، ويضم قيادات المحافظة، نائبي المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، بجانب التكامل والتوافق مع أعضاء مجلس النواب والجامعة بكوادرها البحثية والعلمية والإعلام بمختلف وسائله، والشباب، حيث تمتلك بني سويف نخبة مميزة من الشباب الواعد والوطني، وذلك للعمل تحت مظلة واحدة تحقيق مصلحة المواطن السويفي والحرص على المصلحة العامة.

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وأكد محافظ بني سويف على أنه يمد يده للجميع للتعاون في تحقيق تنمية شاملة وتنفيذ رؤية وخطة الدولة التنموية وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التعاون يجب أن يكون في الموضوعات البناءة التي يستفيد منها المواطن وترتقي بمستوى معيشته وتمنحه الأمل لتحقيق طموحاته في شتى المجالات.

ورحب محافظ بني سويف بكل نقد بناء ورصد لهموم ومشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن «الإعلام شريك أساسي في منظومة العمل وفي توفير الحلول في المرحلة المقبلة، لاسيما وأنه وجد منذ قدومه إعلاميين يحبون وطنهم ويعملون للارتقاء به»، مضيفًا: «مرحبا بكم وتعاونكم ونقدكم البناء الذي يساهم في تقويم وضع أو رصد مشكلة أو سلبية نعمل سويا على حلها وتلافيها».

وأكد محافظ بني سويف أنه «سأبدأ من حيث انتهى المحافظ السابق، حيث أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت دولة مؤسسات تعمل بنظام مؤسسى»، مشددًا على أنه «سنعمل على إكمال المشروعات الجاري تنفيذها بالفترة السابقة، خاصة وأن الفترة الماضية في عهد المستشار هاني عبدالجابر شهدت مشروعات هامة وجهود تنموية كبيرة، حيث سيتم تكريمه على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال توليه المسؤولية بالمحافظة

وأضاف أنه سيبدأ بالملفات الحيوية كالصحة والتعليم النظافة، والتقنين، والتصالح في بعض مخالفات البناء، والصرف الصحي، بجانب العمل على استثمار كافة الموارد المتاحة والميزات النسبية التي تمتلكها بني سويف».