شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا الجديد: الصحة والتعليم والبنية التحتية من أهم الملفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أركان حرب أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز والاهتمام بالتواجد الميدانى وسط المواطنين بمختلف قرى ومدن المحافظة للتعرف على أهم مشاكلهم ومطالبهم الخدمية للعمل على دراستها وحلها.

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وأضاف «الداودى»، خلال وصوله لديوان عام المحافظة للقيام بمهام منصبه الجديد، أن ملفات التعليم والصحة والبنية التحتية من أهم الملفات التي سيتم التركيز عليها لدراستها والعمل على تنفيذها وتحسينها، موضحًا أنه سيتم عقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين لحل مشاكلهم، مؤكدًا أن الإعلام شريك أساسى لإنجاح أي عمل في أي مكان.

وأشار إلى أن الشباب لهم دور كبير في إنجاح أي عمل، مشيدا بقرار تعيين الشباب في منصب نائب المحافظين، وأن هناك ملفات خاصة سيتم إسنادها لنائب المحافظ للعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه ستتم دعوة الإعلاميين لمرافقته خلال الجولات الميدانية، مطالبًا الإعلام بضرورة النقد البناء الهادف والبعد عن الهدام، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية والشعبية لها دور فعال في رسم خطة العمل بالمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تحتاج إلى الكثير من المصانع التي تعتمد على الزراعة لتصنيع المنتجات الزراعية بجانب التفكير في توفير موارد مالية للمحافظة للنهوض بها وتنميتها.