شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية الجديد لنواب البرلمان: هدفنا خدمة المواطن والعمل على راحته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السبت، مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لدراسة المشكلات الموجودة في نطاق دوائرهم والعمل على حلها.

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وأكد «الهجان»، خلال اللقاء، أن «السلطة التنفيذية والتشريعية يكملان بعضهما البعض، ويجب أن نتعاون سويًا لحل مشكلات المحافظة، ويجب أن تتكاتف الجهود وتتوحد الأهداف من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم وتحقيق رضاهم»، مشيرًا إلى أنه تم بحث آليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والنواب مع وضع كل المقترحات والرؤى، لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات والقضايا التي تعاني منها المحافظة.

واستمع المحافظ إلى المشكلات التي استعرضها النواب خلال الاجتماع في مجالات الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحي.

وأبدى النواب، خلال اللقاء، استعدادهم التام للمساهمة في الجهود التي يبذلها المحافظ والجهاز التنفيذي بالكامل في تحسين وتلبية متطلبات النهوض بالمحافظة، والوقوف جنبا إلى جنب في عرض القضايا والمشكلات التي تواجه المحافظة ولتنفيذ الخطط الهادفة لتطوير كل القطاعات التي تهم المواطنين، والأولويات والاحتياجات العاجلة اللازمة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بكل القطاعات لتحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون بشكل أساسي وبصفة يومية.