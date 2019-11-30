شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات يكشف خطة إخلاء جميع مناطق الدويقة غير الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه يتم تنفيذ خطة إخلاء لجميع مناطق الدويقة غير الآمنة.

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وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التأخر في تسكين أهالي المناطق العشوائية بالدويقة، خاصة مع استمرار توفير الآثاث في الشقق السكنية التي يتسلمها المواطنون.

وتابع أنه تم العمل على إنهاء تأخيرات تسليم الشقق السكنية الخاصة بأهالي العشوائيات، متوقعا أن يتم الانتهاء من تسكين الجميع بنهاية يناير المقبل.

وأشار خالد صديق إلى أن طبيعة التربة في منطقة الدويقة تمنع بناء أي منشآت عليها حتى لا تتعرض تلك المنشآت لخطورة، وسيتم تنفيذ أماكن خدمية في تلك المنطقة.