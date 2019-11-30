شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن خفض أسعار 4 سلع بدءًا من الغد: «السكر والزيت والأرز والدقيق» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض أسعار اللحوم السودانية 5 جنيهات للكيلو، ليصبح بـ 80 جنيهًا بدلا من 85، لمدة شهر ونصف الشهر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه اعتبارًا من الغد، سيتم خفض أسعار 4 سلع تموينية، والأسعار ستصبح كالتالي: السكر 8.5 بدلًا من 9 جنيهات، والدقيق من 6.75 إلى 6.5، والأرز 8 بدلًا من 9 جنيهات، والزيت 17 جنيهًا بدلًا من 19.
وتابع أن وزير التموين قرر مد فترة التظلمات الخاصة ببطاقات التموين 15 يومًا، وبالتالي يستمر قبول التظلمات حتى 15 ديسمبر، وهذا لمنح مهلة إضافية للمواطنين الذي يستخرجون أوراقًا رسمية من جهات مختلفة.
وأكد «كمال» أنه لا يوجد شخص تم حذفه من بطاقات الخبز.
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