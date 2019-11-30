شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2019 تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات، ليتم طرحها بسعر 80 جنيهًا بدلًا من 85، وذلك لمدة شهر ونصف الشهر حتى 15 يناير 2020، في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الإخوة المسيحيين، مما يعكس دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.

كما وجه المصيلحي الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.