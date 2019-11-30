شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2019 تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات، ليتم طرحها بسعر 80 جنيهًا بدلًا من 85، وذلك لمدة شهر ونصف الشهر حتى 15 يناير 2020، في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الإخوة المسيحيين، مما يعكس دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.
كما وجه المصيلحي الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين يقرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.