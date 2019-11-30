شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوافق على إقامة محطة صرف صحي بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، موافقة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص أرض لإقامة محطة صرف صحى جديدة بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وأوضح «المحافظ»، في بيان، أنه تمت الموافقة على إنشاء محطة رفع صرف صحي على مساحة 684 مترًا مربعًا بقرية شبرا النونة بمركز إيتاى البارود، مملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف المحافظ أن القرار صدر بناءً على طلب المحافظة بالموافقة على إقامة محطة الصرف الصحى بالموقع سالف الذكر، في إطار خطة المحافظة بالتوسع في إنشاء محطات الصرف الصحى وتوصيل الصرف لجميع القرى والمناطق المحرومة، وفى إطار التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة الدولة للعمل على توفير كل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.