شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «إوعى تسأل ربنا حرّم الخمر ليه؟.. أنت تتعامل مع إله يفعل ما يريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من تبرير أوامر أو أحكام الله، أو إدخالها الأساليب المنطقية والعقل، لافتا إلى أن هذه أوامر الله لا تقبل المنافسة العقلية.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «أرجوك اعرف قدرك وحجمك.. أنت تتعامل مع إله يفعل ما يريد، فالله لا تدركه الحواس، وكل ما خطر ببالك فالله أكبر من ذلك، فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون».

وأوضح: «إوعى تسأل ربنا حرّم الخمر ليه؟، أو تصاب بمصيبة وتقول إشمعنى اخترنى أنا».