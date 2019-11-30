شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ المخابز البلدية بـ7 حملات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن إدارات التجارة الداخلية والرقابة التموينية والمتابعة نفذت 7 حملات ميدانية مفاجئة، السبت، على المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز لضبط المنظومة والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وتشديد الرقابة على الأسعار لدى البدالين التموينيين.
وأضاف «سعدالله»، في تصريحات صحفية، السبت، أن الحملات أسفرت عن تحرير 203 محاضر بمخالفات متنوعة في 7 إدارات تموينية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.
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