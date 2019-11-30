شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يقدم غدًا أقوى ملحق للاتصالات عن CAIRO ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا فعاليات الدورة 23 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT والذى يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للعام السادس على التوالى، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، تحت شعار The Digital Experience، و كان الرئيس قد افتتح المعرض خلال 4 سنوات الماضية أطلق خلالها العديد من المبادرات التى تساهم فى تطوير قطاع الاتصالات وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

بهذه المناسبة يقدم الخليج 365 أقوى ملحق للاتصالات، والذى تتضمن حوارات ومقابلات صحفية مع قيادات ومسؤولى قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، والدكتورة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ورئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير.

ويتضمن الملحق أيضا كل ما تريد معرفته عن معرض "كايرو اى سى تى" والشركات العارضة والمبادرات والرسائل الخاصة بالمعرض فى دورته هذا العام وأبرزها التحول الرقمى والشمول المالى ونشر الابداع وتطوير قطاعات النقل والمدن الذكية، فضلا عن حوارات صحفية مع رؤساء شركات الاتصالات الأربعة العاملة فى السوق المصرى وهم المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

ويتضمن أيضا حوارات صحفية مع المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصرو المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة أورنج مصر والكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون والمهندس احمد مكى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة فايبر مصر.