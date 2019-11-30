وزير التموين يقرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من غدا الأحد أول ديسمبر 2019 تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها وذلك لمدة شهر ونصف حتى 15 يناير 2020 فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الأخوة المسيحيين. وذلك فى إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية فى توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبقالى التموين. Advertisements كما وجه المصيلحى الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.

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