شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة القبض على حمو بيكا فى حفل غنائى بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط - فضل عدم ذكر اسمه - أن مديرية الأمن تلقت بلاغا من ممثل نقابة الموسيقيين بقيام حمو بيكا بإحياء إحدى حفلات الزواج بمحافظة أسيوط بإحدى القاعات بمدينة أسيوط، فقامت على الفور مديرية الأمن بعمل تمركز أمنى قبل القاعة لانتظار سيارة حمو بيكا، وتم إبلاغه قبل وصوله للتمركز الأمنى عن طريق أصحاب الحفل بتواجد التمركز فى انتظاره فغيّر مسار سيارته قبل الوصول للقاعة، مما أدى إلى إلغاء الحفل الذى كان سيُحييه.

ونفى المصدر الأمنى أن يكون قد تم اصطحاب حمو بيكا إلى أى قسم شرطة أو عرضه على النيابة العامة لعدم اعتلائه المسرح أو الغناء بالمخالفة لقرار نقابة المهن الموسيقية.