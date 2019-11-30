الارشيف / أخبار مصر

تعرف على حقيقة القبض على حمو بيكا فى حفل غنائى بأسيوط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة القبض على حمو بيكا فى حفل غنائى بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط - فضل عدم ذكر اسمه - أن مديرية الأمن تلقت بلاغا من ممثل نقابة الموسيقيين بقيام حمو بيكا بإحياء إحدى حفلات الزواج بمحافظة أسيوط بإحدى القاعات بمدينة أسيوط، فقامت على الفور مديرية الأمن بعمل تمركز أمنى قبل القاعة لانتظار سيارة حمو بيكا، وتم إبلاغه قبل وصوله للتمركز الأمنى عن طريق أصحاب الحفل بتواجد التمركز فى انتظاره فغيّر مسار سيارته قبل الوصول للقاعة، مما أدى إلى إلغاء الحفل الذى كان سيُحييه.

 

ونفى المصدر الأمنى أن يكون قد تم اصطحاب حمو بيكا إلى أى قسم شرطة أو عرضه على النيابة العامة لعدم اعتلائه المسرح أو الغناء بالمخالفة لقرار نقابة المهن الموسيقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقيقة القبض على حمو بيكا فى حفل غنائى بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا