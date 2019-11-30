شكرا لقرائتكم خبر عن براءة رانيا يوسف ووفاء عامر من تهمة سب وقذف خالد يوسف ورفض الدعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة جنح الدقى اليوم السبت ببراءة الفنانة وفاء عامر والفنانة رانيا يوسف فى جنحتين مباشرتين اقامهما المخرج خالد يوسف ضدهما واتهمهما بالسب والقذف، ورفض الدعوى المدينة.

وكانت الفنانتين رانيا يوسف ووفاء عامر ظهرا فى إحدى البرامج التلفزيونية، وعبرا عن غضبهم من المخرج خالد يوسف، ورفضهمها العمل معه فى أى أعمال فنية مقبلة.

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وقرر شعبان سعيد المحامى بالنقض ودفاع الفنانة وفاء عامر، أن موكلته عبرت عن رأيها وحريتها فى اختيار العمل وصناع العمل التى تشارك فيه، ولم يكن هناك قصد جنائي بالإساءة.