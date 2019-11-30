شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السادسة مساء.. السيسي يوجه بتقديم أحداث الخدمات بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة المقبلة، أبرزها تغطية لهزيمة الزمالك أمام مازيمبي بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا، واجتماع الرئيس السيسي بمسئولي الهيئة الهندسية، فضلا عن تقارير اقتصادية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أهم أخبار مصر الساعة السادسة مساء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعددا من كبار مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

حكمت محكمة جنح الدقى اليوم السبت ببراءة الفنانة وفاء عامر والفنانة رانيا يوسف فى جنحتين مباشرتين اقامهما المخرج خالد يوسف ضدهما واتهمهما بالسب والقذف، ورفض الدعوى المدينة.

ينشر ”الخليج 365” صورة من وثيقة زواج الفنانة الراحلة هالة فؤاد وزوجها عز الدين بركات، وذلك عقب أن تزوجته بعد طلاقها من الفنان الراحل أحمد زكي.

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تحدث الروائى البريطانى ويلبر سميث فى مقال له بصحيفة "ديلى ميل" عن التاريخ المصرى الغنى بالكنوز المعمارية والأسرار

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماعا طارئاً في الثانية عشر ظهر غد الأحد، بعد الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق بثلاثية نظيفة من مازيمبى، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

تلجأ بعض الفتيات للهروب من منازل أسرهن، سواء مع "الحبيب"، أو رغبة في الإنتقام من الأبوين بسبب مشاكل أسرية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض 4 سلع للمواطنين على بطاقات التموين اعتبارا من غدا الأحد اول شهر ديسمبر

أحالت النيابة العامة، أمس ، المقاول الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه، وعلى الشركات المملوكة له، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مصلحة الضرائب.