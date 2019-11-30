شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الجغرافية: مخطط العلمين الجديدة به إجراءات تمنع الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمر محمد على، أستاذ الجمعية الجغرافية بجامعة حلوان وعضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية، أن مدينة العلمين الجديدة تضمن إجراءات لمنع الهجرة غير الشرعية، حيث هى مقر اقتصادى سكانى تنموى، وتمركز للسلطة على الشاطئ المواجه لأوروبا، يمنع الهجرة غير الشرعية ويوفر فرص العمل.

وأضاف خلال ندوة ​عنوانها ​​مدينة العلمين الجديدة نموذجا للمدن الذكية فى ضوء رؤية مصر 2030، أن العلمين نموذج جديد للتنمية، مؤكدًا أن الدولة حينما تطلق مشروعات مدن جديدة تستهدف بها إقامة تجمعات سكانية وعلمية واقتصادية والمثال الذى نراه هو مدينة 6 أكتوبر التى تضم جامعات ومراكز اقتصادية كبيرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية، أن هدف الدولة من إطلاق مشروعات العلمين الجديدة والمدن الجديدة هى خلق مجتمعات عمرانية جديدة صحية لمعيشة افضل وحياة افضل، مضيفًا أن العلمين سوف تضم أكبر ميناء ترفيهى، مشيرا إلى أن الدولة تحاول خلق توازن اقتصادى لدفع المواطن للهجرة إلى هناك، كما تعمل الدولة على توفير فرص الاستثمار ووجود خدمات هائلة وصحية لحياة صحية ترتقى بالإنسان بنفس مستوى العمل فى المدن الجديدة.

ولفت أن استراتيجية مصر تستهدف تطوير خطة عمرانية 2030م للتنمية المستدامة، رؤية مصر تتميز بالديناميكية والترابط ودمج المعمار التاريخى والمعاصر، وتعظيم الاستفادة والتوازن بين الطاقة والمياه والأرض، وتتميز خطة التنمية العمرانية الجديدة بالقدرة على مضاعفة مساحة العمران، وإعادة توزيع التنمية والسكان لتعظيم استخدام الموارد، بالإضافة إلى إحلال وتطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة.

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وأكد أن الحكومة تلتزم باستمرار دعم اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقاد على تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة، ويدعم ريادة القطاع الخاص وقادر على تعظيم القيمة المضافة، وتوليد فرص عمل لائق ومنتج، سوف يصبح الاقتصاد المصرى فبحلول عام 2030م فى الاقتصاد العالمى، وقادر على ونشطًا رئيسيًا لاعبًا التكيف مع التطورات العالمية، ويحتل مكانة أفضل ليصل إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى المتوسط 30% رفع معدل الاستثمار إلى 70% فى المتوسط زيادة مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى إلى نحـو 25% من زيادة مساهمة الصادرات إلى معدل النمو 25% وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%.

وشدد على أن مصر تلزم ببناء مجتمع عادل ومتكامل يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتتحقق هذه العدالة الاجتماعية بأعلى درجة من الاندماج المجتمعى، وتكون قادرة على كفالة حق المواطنين فى المشاركة والتوزيع العادل، فى ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون وتتيح العدالة الاجتماعية فرص الحراك المجتمعى المبنى على القدرات، وتوفير آليات الحماية من مخاطر الحياة المتوقعة وغير المتوقعة، ويقوم بالتوازى بمساندة شرائح المجتمع المهمشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال إن المدينة تحمل كثير من الأبعاد المكانية والجدوى الاقتصادية، والتناول الجغرافى الحديث "نظم المعلومات الجغرافية".

وأشار اللقاء، إلى أن مدينة العلمين هى إحدى 4 مدن مليونية تبنيها مصر الآن بعد العاصمة الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة، وتحتوى على محطة تحليه مياه بطاقة 150 ألف متر 3 يوميًا تعمل بالطاقة الشمسية، وجارى تشطيب 10 آلاف شقه إسكان اجتماعى بالمدينة مقسمين بالتساوى بين الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، وتبلغ مساحه المدينة 48 كم.

وأوضح اللقاء، أن مدينة العلمين الجديدة هى أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة فى ضخامة المشروعات العالمية التى ستقام عليها بأفضل المدن السياحية فى مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، كما يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكانى فى مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالى كوجهة سكنية فضلًا عن جذبها للسياحة طوال السنة.