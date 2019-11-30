شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تنفيذ برامج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بشأن تعاون الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين مع الهيئة الالمانية للتبادل الثقافى، حول تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لتنمية كفاءات العاملين بالإدارة المركزية ورفع مهاراتهم الشخصية.

Advertisements

وأوضح التقرير وفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل، أنه تم الإعلان عن البرامج التدريبية الآتية: تنمية القدرات من أجل التدويل، وحل المشكلات وتعزيز العمل الجماعى، وإدارة المشروعات، والقيادة الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن سيتم العمل على تنفيذ العديد من البرامج الآخرى خلال الفترة المقبلة، والتى تساهم فى تحقيق رؤية الوزارة الاستراتيجية نحو تطبيق مبادرة "ادرس فى مصر"، التى تهدف إلى جذب الطلاب الوافدين من دول العالم وتسعى لتقديم خدمات متميزة للطلاب من خلال كوادر فنية وإدارية متميزة، قادرة على نقل صورة مُشرفة عن مصر، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التى التى قد تواجه الطلاب الوافدين.