شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المستشار الإعلامى لسفارة الإمارات يزور ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار صالح جمعة السعدى، المستشار الإعلامى لسفارة الإمارات فى مصر، مؤسسة الخليج 365، مساء اليوم، فى إطار احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم الوطنى الـ48 والذى يصادف 2 ديسمبر من كل عام.



الكاتب الصحفى خالد صلاح والمستشار صالح السعدى والزميل مصطفى عنبر

جاء ذلك على هامش إجراء الخليج 365، حوارا صحفيا مع المهندس جمعة مبارك الجنيبى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بمناسبة قرب العيد الوطنى الإماراتى.



الكاتب الصحفى خالد صلاح يشرح للمستشار السعدى مراحل سير العمل باليوم السابع

وخلال الزيارة، اصطحب الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس تحرير الخليج 365، الضيف (صالح السعدى) فى جولة بصالة تحرير الصحيفة، حيث اضطلع "السعدى، على أسلوب سير العمل بالجريدة والتعرف على منتجات الموقع الالكترونى المختلفة، حيث أبدى اعجابة بتجربة الخليج 365 فى عالم الصحافة الالكترونية وريادتها لهذا العالم بكل اقتدار.



مع رئيس التحرير التنفيذي كريم عبد السلام مع رئيس التحرير التنفيذي كريم عبد السلام



مع رئيس التحرير التنفيذي دندراوي الهواري مع رئيس التحرير التنفيذي دندراوي الهواري



الكاتب الصحفى خالد صلاح والمستشار الإعلامى لسفارة الامارات

Advertisements



الكاتب الصحفى خالد صلاح يصطحب المستشار صالح السعدى فى جولة فى صالة تحرير الخليج 365



الكاتب خالد صلاح والمستشار صالح السعدى والزميلان مصطفى عنبر ووائل السمرى



المستشار صالح السعدى والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير فى صالة تحرير الخليج 365