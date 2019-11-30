شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. رئيس المجر يزور الكنيسة المعلقة بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار يانوش أدير رئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته والوفد المرافق له، الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وكان في استقباله لدى وصوله الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي و الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة.

وخلال الزيارة تجول الرئيس والوفد المرافق في الكنيسة، واستمع إلى شرح للقصة التاريخية الخاصه بها.

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وفي ختام الزيارة سجل الرئيس كلمة تذكارية في دفتر زيارات الكنيسة، وتبادل الهدايا التذكارية مع الأساقفة