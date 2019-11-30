صور .. رئيس المجر يزور الكنيسة المعلقة بمصر القديمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار يانوش أدير رئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته والوفد المرافق له، الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وكان في استقباله لدى وصوله الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي و الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة.
وخلال الزيارة تجول الرئيس والوفد المرافق في الكنيسة، واستمع إلى شرح للقصة التاريخية الخاصه بها.
وفي ختام الزيارة سجل الرئيس كلمة تذكارية في دفتر زيارات الكنيسة، وتبادل الهدايا التذكارية مع الأساقفة
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