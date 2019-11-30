شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبى وتطعيم لأبناء الجالية المصرية بالقنصلية العامة بالرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المستشار الطبى بالسفارة المصرية بالسعودية الدكتور عمرو قنديل، بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية بالقيام بحملة للتطعيم ضد مرض الأنفلونزا الموسمية بالإضافة الى قياسات السكر بالدم وضغط الدم وقياس كتلة الجسم.
وقال عادل حنفي ، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد بالسعودية ، أن هذه الفحوصات سوف تكون متاحة لجميع أبناء الجالية المصرية بمنطقة الرياض يومياً من 9 صباحاً حتى 3 عصراً بداية من 2 ديسمبر المقبل وحتى 6 ديسمبر بمقر القنصلية العامة المصرية بالرياض .
وأشاد المتحدث الرسمي بدور الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي بالسفارة المصرية بالرياض في متابعته المستمرة لبعض الحالات المصرية المحتجزة بالمستشفيات السعودية سواء نتيجة حوادث أو الحالات المرضية وكذلك المساهمة في علاج عشرات الحالات وتسفيرهم للعلاج على نفقة الدولة داخل جمهورية مصر العربية.
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