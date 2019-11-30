غادة والي: المشاركة في معرض "دي فيرا" بإيطاليا فرصة تسويقية مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

افتتح السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا، اليوم السبت، الجناح المصري في معرض "أرتجيانو دي فيرا" الدولي، يرافقه أنطونيو جيفي، رئيس الشركة المنظمة للمعرض، وإيهاب أبوسريع، القنصل العام المصري في ميلانو، وعادل البكساوي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للمعارض والتسويق.

تستمر فعاليات المعرض حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي -في كلمة لها خلال حفل الافتتاح- إن مشاركة مصر في المعرض أتاح فرصة تسويقية مهمة لكل صناع وفناني الحرف لعرض منتجاتهم في واحد من أهم معارض الحرف اليدوية في العالم ، والأكبر في أوروبا حيث يزوره أكثر من مليون زائر.

وأضافت أن المشاركة في فعاليات المعرض يتسق مع سياسة وزارة التضامن الاجتماعي واستراتيجيتها في خلق فرص تسويقية خارج مصر لأصحاب الحرف اليدوية، وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة، ليس فقط لتسويق منتجاتهم، ولكن للاطلاع على الجديد في العالم، والتنافس مع أمهر أصحاب الحرف في كل دول العالم، لإتاحة فرص للتعرف على مستوردين ومصدرين، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن التحضير والاستعداد لهذا المعرض بدأ منذ العام الماضي حينما تم الاتفاق مع الجانب الايطالي على أن تكون مصر ضيف الشرف، حيث تسلمت الراية من السنغال، وتم العمل على مدى الأشهر الماضية مع بنك الأسكندرية، وغرفة التجارة الإيطالية، والسفارة الإيطالية لتكون مشاركة مصر "مبهرة " ومعبرة عن تراثها الممتد في مجال الحرف اليدوية، والمعبر عن محافظات مصر المختلفة.

وأكدت الحرص على اختيار العارضين من أكثر من محافظة من شمال مصر وجنوبها.

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وأعرب السفير هشام بدر، عن سعادته بافتتاح الجناح المصري في المعرض، واختيار مصر لتكون ضيف شرف في أكبر المعارض الإيطالية للحرف اليدوية، وأكبر المعارض في العالم، مشيرًا إلى أن المعرض يزوره ملايين الأشخاص من دول مثل إيطاليا وفرنسا والنمسا وألمانيا وسويسرا.

وأضاف أن وجود مصر كضيف شرف يؤكد قوة العلاقات "المصرية - الإيطالية" من جوانبها الثقافية والاقتصادية والسياسية ويبعث برسالة قوية بشأن الاهتمام الإيطالي والعالمي بنمو الاقتصاد المصري.

وأوضح أن المعرض يضم 50 عارضًا أغلبهم من الشباب والمرأة، ما يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب والمرأة، وهي رسالة تمثل قوة المشاركة المصرية، مضيفًا أن المعرض يعتبر انطلاقة للصادرات المصرية في الخارج حيث يشارك مستثمرون من جميع أنحاء العالم، ويعد فرصة لانتشار المنتجات المصرية في كل دول العالم.

وفي سياق متصل أشاد أنطونيو جيفي، رئيس الشركة الإيطالية المنظمة، بمشاركة مصر والمنتجات المصرية والعارضين.

ويضم المعرض حرفيين من أكثر من 100 دولة، ويقام في مدينة "فييرا ميلانو"، لمدة 9 أيام، ويجمع المعرض 21 حرفة تم عرضها من قِبل 50 عارضًا مصريًا.

وتشمل فئات الحرف منتجات التجميل، والمجوهرات، والأثاث اليدوي، والفخار، والإكسسوارات النحاسية، والمنسوجات، ويقام المعرض بشراكة من بنك مصر "الشريك الرئيسي" وبنك الإسكندرية "الشريك الاستراتيجي".

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