بُشرى للمواطنين.. التموين تقرر تخفيض سعر اللحوم السودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات، اعتبارًا من غدٍ الأحد، ليتم طرحها بسعر 80 جنيًا بدلاً من 85 جنيهًا، لمدة شهر ونصف حتى 15 يناير 2020.
وقال بيان لوزارة التموين، اليوم السبت، إن القرار يأتي في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الأقباط، في إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.
كما وجه المصيلحي الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.
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