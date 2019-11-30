"الإصلاح الزراعي": طرح أراضٍ للبيع بالمزايدة العلنية في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التنسيق مع هيئات الخدمات الحكومية في 4 محافظات هي (الإسكندرية وسوهاج والشرقية والفيوم)، لبيع أراضي تابعة للهيئة بالمزايدة العلنية في جلسة يوم 10 ديسمبر المقبل، للعمل على زيادة إيرادات الدولة.

ولفت الفولي إلى تنفيذ حملات ميدانية لمديريات سوهاج والدقهلية والشرقية، لاسترداد أراضي الدولة، أسفرت عن استرداد مساحات تابعة للهيئة بعد إزالة التعديات عليها، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصرف فيها.

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يذكر أن الفولي التقى بـ120 من مديري جمعيات الإصلاح الزراعي، للوقوف على ما تم من أعمال وإنجازات، والاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم وحلها بشكل فوري.

وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن إيرادات الهيئة خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 بلغ 139 مليون و524 ألف جنيه.

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