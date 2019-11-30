السيسي يستعرض إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية للهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، والذي يضم مباني المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، والمحور المركزي للحي، ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجي شامل يراعي التطور بعيد المدى فضلاً عن المسار الاقتصادي الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

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وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول كذلك سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوي الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، أخذاً في الاعتبار دورها الرئيسي في خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، بما فيها منطقة الصعيد، فضلاً عن المرحلة الثانية من تطوير محاور منطقة مصر الجديدة وربطها بمحوري "شبرا/ بنها" و"تحيا مصر".

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطط إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية الدولة لرفع كفاءة وحسن إدارة الموارد المائية.

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