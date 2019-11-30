أخبار مصر | عاجل.. منشور للتعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها بصدد عقد لقاءات مع موجهى عموم المواد الدراسية؛ لإبلاغهم بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية خلال امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي.

وأشارت الوزارة، خلال منشور تم تعميمه على المديريات التعليمية أنه سوف يتم المناقشة مع موجهى عموم المواد فى صياغة الأسئلة وعددها، وشرح طريقة التقييم.

وكان قد أرسل قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعميمًا للمديريات التعليمية بشأن آليات وضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

ونص الخطاب، أنه بالنسبة للصف الأول الثانوي، سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقيًا ووفقًا للمواصفات التي يصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام (Open Book)، وتتم عملية تقدير الدرجات أيضًا على مستوى الإدارة التعليمية.

