أخبار مصر | أول تعقيب لرئيس "نقل النواب" على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعقيب لرئيس "نقل النواب" على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" في الانتخابات التي أجريت بالعاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، بحصد ١٣٢ صوتًا من إجمالي ١٦٥ دولة لها حق التصويت، يعكس مدى ثقة دول العالم في ريادة مصر بمجال النقل البحري.

وأضاف عبدالواحد، في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، أن مصر حققت إنجازات عديدة في قطاع النقل البحري منذ عام 2014 بداية من موانئ البحر الأحمر، حيث تم افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 مليون جنيه استرليني، وكذلك تم إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1،3 مليون راكب سنة – ساحة انتظار شاحنات بطاقة 40 ألف شاحنة – ساحة لسيارات الترباس بطاقة 30 ألف سيارة سنة – تطوير البنية التحتية والمرافق)، بالإضافة إلى افتتاح مشروع تطوير ميناء نويبع البحري وإنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1،7 مليون راكب سنة وإنشاء ساحة انتظار للشاحنات، وإنشاء محطة الانتظار الخارجية بميناء الغردقة بتكلفة 28 مليون جنيه، ورفع كفاءة حاجز الأمواج بميناء السويس، وإنشاء رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 61،6 مليون جنيه.

وحول التطورات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه تم تكريك الممر الملاحي للميناء لزيادة العمق التصميمي إلى 15،5 متر بتكلفة 105 مليون جنيه، وإنهاء صيانة وتجديدات كوبرى باب 27 بتكلفة 40 مليون جنيه، وإنشاء وصلة ربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي.

وبالنسبة لميناء دمياط، قال "عبدالواحد"، إنه تم تكريك الممر الملاحي إلى – 16 م وحوض الميناء الي – 15 م بتخزين 185 مليون جنيه لمواكبة التطور في صناعة السفن، وإنشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 متر وعمق 12 متر بتهمة 142 مليون جنيه، وكذلك تم إنشاء رصيف خدمات بحرية بطول 90 م وعمق 8 م بتكلفة 11 مليون جنيه، وتم بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية بقوة (60 طن و25 طن) بتكلفة 200 مليون جنيه.