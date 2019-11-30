أخبار مصر | الليلة.. حلقة خاصة من "مصر النهاردة" عن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. حلقة خاصة من "مصر النهاردة" عن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة المُذاع على شاشة القناة الأولى، حلقة خاصة عن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب ودورها في صناعة قادة المستقبل؛ حيث أنشئت الأكاديمية بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتتحدث عن هذا الدور وأهمية انشاء الأكاديمية الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب.

كما تستضيف الحلقة، مجموعة من الدارسين في البرنامج الرئاسي لتدريب القادة؛ للتحدث عن مختلف برامج الأكاديمية التي تسهم في بناء كوادر كفء للدولة، وقادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار و توفير المعرفة والأدوات والمهارات للمتدربين.

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وتستضيف هذه الفقرة منال هلال أيوب أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وأحمد محمد عمر مشعل طيار قائد بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والدكتور محمد لطفي طه الساعي أستاذ مساعد للأمراض الجلدية والتناسلية بالمركز القومي للبحوث.

يذكر أن البرنامج من تقديم أحمد سمير وريهام الديب، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.