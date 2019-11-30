أخبار مصر | السياحة تشارك فى المؤتمر الدولي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين USTOA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة تشارك فى المؤتمر الدولي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين USTOA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، على رأس الوفد المصري المشارك فى فعاليات المؤتمر السنوى الدولى لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين USTOA والمُقرر انعقاده بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر المقبل، ويضم الوفد مُمثلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد يوسف إلى أن اتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكيين USTOA يعد من أهم الكيانات السياحية المؤثرة فى أمريكا الشمالية، حيث أنه يضم فى عضويته ١٦٦ شركة سياحية من كبار مُنظمى الرحلات بالولايات المتحدة الأمريكية، وله دور كبير في الترويج للوجهات السياحية المختلفة حول العالم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن مشاركة وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، في هذا المؤتمر الهام يأتي في إطار حرص الوزارة علي تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلي مصر وهو ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، خاصة من السوق الأمريكي، مما يأتي فى ضوء تعزيز العلاقات مع مُنظمى رحلات ووكلاء السفر والسياحة.

كما أنها تأتي أيضا في إطار حرص وزارة السياحة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات والكيانات الدولية وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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وخلال فعاليات هذا المؤتمر سيتم عقد عددا من اللقاءات المهنية مع صانعى قرار السفر الأمريكيين، وشركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الأمريكي، وذلك لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب الأمريكي بها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحيًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سيتم خلال هذه اللقاءات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير عام 2020، والذي سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة خاصة أن السائح الأمريكي يهتم بالسياحة الثقافية، حيث يعد الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020 أحد عناصر الحملة الترويجية الدولية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

كما أنه من المقرر أن يعقد الوفد المصري خلال فعاليات المؤتمر عددا من اللقاءات الإعلامية مع أهم المجلات المُتخصصة فى السياحة وذلك للترويج لمصر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحيته أكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، على أهمية مُشاركة مصر فى المؤتمر هذا العام، خاصة في ظل التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة السياحة والقطاع الخاص ممثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية للتأكيد على أهمية السائح الأمريكي، وسعي الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص للعمل على زيادة أعداد السياحة الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر.

وأكد عمرو بدر عضو مجلس إدارة الهيئة على أهمية السوق الأمريكي بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد السائح الأمريكي من ضمن السائحين الأعلى إنفاقا والأكثر شغفًا بالسياحة الثقافية.