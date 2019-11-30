أخبار مصر | رئيس حزب الوفد: أسيوط ستحظى بازدهارات كثيرة في عهد عصام سعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الوفد: أسيوط ستحظى بازدهارات كثيرة في عهد عصام سعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الوفد يحتفل اليوم بتدشين مبادرة الوفد مع المرأة في محافظة أسيوط، بعد إطلاق المبادرة في محافظة الغربية ثم محافظة بورسعيد، وأخيرًا في الصعيد من محافظة أسيوط، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا كبيرًا وقبول لدى المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، على هامش انطلاق مبادرة الوفد مع المرأة في الصعيد.

وأضاف "أبو شقة" أنه ذهب اليوم لديوان عام محافظة أسيوط لتهنئة اللواء عصام سعد المحافظ على توليه منصبه الجديد، قائلا: "وهو فيما عاصرناه في تاريخه الوطني محبًا بلده، ورجل أمن من الطراز الأول، وتوقعي أن محافظة أسيوط ستحظى بفترة توليه محافظًا لها بازدهارات وتقدمات كثيرة في مجالات مختلفة".

وأضاف رئيس الوفد أن هذا يأتي في مرحلة بناء مصر لدولة عصرية ديمقراطية حديثة، في ما تشهده من استقرار أمني وازدهار اقتصادي وسياسي وهو أقدر وأجدر للقيام بهذه المهمة، قائلًا: "باعتباري من أبناء محافظة أسيوط، نرحب باللواء عصام سعد ترحيبًا خاصًا في المقام الأول لأني من أبناء المحافظة، قبل أن أكون رئيسًا لحزب الوفد، ونهنئه بهذا المنصب الذي نستبشر فيه خيرًا كثيرًا في ظل قيادته".