مصر | 11 ديسمبر.. استكمال مرافعات دفاع "داعش سيناء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 ديسمبر.. استكمال مرافعات دفاع "داعش سيناء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 12 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش سيناء"، لجلسة 11 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.