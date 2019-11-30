مصر | دفاع متهم بـ "دواعش سيناء" يطالب بالبراءة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع متهم بـ "دواعش سيناء" يطالب بالبراءة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة فتح الله عبد المولى – مُتهم بقضية "دواعش سيناء"، والتمس فيها براءته تأسيسًا على عدة دفوع قانونية.

ودفعت المرافعة بانتفاء الاتهامات المسندة إلى المتهم تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وذلك لصدوره بناءً على تحريات وصفها الدفاع بغير الجدية وخاوية من الدليل على صحتها، وبطلان القبض لحصوله بناءً على إذن باطل، وانتفاء جريمة الإمداد والانضمام، وعدم وجود فعل يدلل على أنه انضم للجماعة.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.