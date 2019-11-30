مصر | تجديد حبس عامل وسائق لسرقتهما محلا في الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عامل وسائق لسرقتهما محلا في الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل وسائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات لسرقتهما مبالغ مالية من داخل محل في منطقة الدرب الأحمر.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، من صاحب محل كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل وسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق.

وتم تشكيل فريق بحث، توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة، شخصان لهما معلومات جنائية سائق مركبة "توك توك"، عامل، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم تحديد مرتكبيها (شخصين، لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير المباحث بالواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.