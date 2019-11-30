مصر | تجديد حبس رضوى محمد 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس رضوى محمد 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت النيابة العامة، حبس رضوى محمد 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة، في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.

كما أسندت النيابة إليها عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.