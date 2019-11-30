مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. حريق في الهرم والإعدام لمتهم "إمبابة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. حريق في الهرم والإعدام لمتهم "إمبابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"400 تذكرة هيروين".. حبس 3 تجار مخدرات بحلوان



كلفت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة عاطل طعن على يد مسجل خطر انتقاما من سرقة الأول مبلغ مالي 250 جنيها، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك. كلفت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة عاطل طعن على يد مسجل خطر انتقاما من سرقة الأول مبلغ مالي 250 جنيها، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك. السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بحدائق الأهرام



أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس المتهم ويدعى "محمد" في عقده الرابع من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد قتل عشيقته وتدعى "ف.م" لرغبتها في إنهاء علاقة جنسية بينهما استمرت لمدة عام، بمنطقة الهرم وأنه قام بإضرام النيران في الشقة لبيان عدم وجود شبهة جنائية، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس المتهم ويدعى "محمد" في عقده الرابع من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد قتل عشيقته وتدعى "ف.م" لرغبتها في إنهاء علاقة جنسية بينهما استمرت لمدة عام، بمنطقة الهرم وأنه قام بإضرام النيران في الشقة لبيان عدم وجود شبهة جنائية، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة عاجل.. الإعدام لمتهم بقضية خلية إمبابة الإرهابية



قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس باجماع الاراء وبعد اخذ رأى المفتى بمعاقبة المتهم محمد جاد حضوريا بالاعدام وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا "خلية إمبابة" الإرهابية والصادر ضده فيها حكما غيابيا بالإعدام. قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس باجماع الاراء وبعد اخذ رأى المفتى بمعاقبة المتهم محمد جاد حضوريا بالاعدام وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا "خلية إمبابة" الإرهابية والصادر ضده فيها حكما غيابيا بالإعدام. رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر جديد بأشمون



افتتح صباح اليوم السبت، المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفقة كل من المستشار أحمد أبو دقة مدير التفتيش القضائي، والمستشار فتحي عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عزت أبو زيد مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.