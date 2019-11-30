مصر | النيابة تجدد حبس 13 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تجدد حبس 13 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت النيابة العامة حبس 13 متهما، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

المتهمون المحبوسون احتياطيا بالقضية، هم كل من إسلام توفيق، وأنس عبد العاطي، ومنصور مهدي، ورزق عبد الحميد، والسيد محمد، وفتحي مرشدى، وعلاء السيد، وأحمد زين، وكمال عصام، ويحيى الزكي، وسعيد ياسين، وسعيد جبر، وعبد الله السيد، وسليمان الشحات.

ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر.

كما تتضمن التهم؛ تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.