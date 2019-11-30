مصر | 25 طربة حشيش.. حبس عاطلين ببولاق الدكرور لإتجارهما في المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 طربة حشيش.. حبس عاطلين ببولاق الدكرور لإتجارهما في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطلين ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلا لاتجارهما في المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين، عثر بحوزتهم 25 طربة من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 2 كيلو ونصف، قبل ترويجها على عملائهم بالمنطقة، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى، وطلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما 25 طربة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما ببولاق الدكرور، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بإشراف المقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث القسم، اتجار عاطلين بالمواد المخدرة.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين لهما وضبطهما، وبحوزتهما 25 طربة من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 2 كيلو ونصف، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فتم خطار النيابة للتحقيق.