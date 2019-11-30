مصر | الاستعلام عن حالة 4 مصابين فى حادث تصادم بالأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن حالة 4 مصابين فى حادث تصادم بالأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة حلوان الكلية، بالاستعلام عن إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق الأوتوستراد للمتجه إلى مدينة حلوان، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

كشفت تحقيقات النيابة، تلقى غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، وبالانتقال والفحص، تبين تصادم سياراتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من بينهم قائدو السيارتين، فيما تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.