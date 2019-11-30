مصر | 15فبراير.. الحكم في طعن رئيس الزمالك على وقف برنامج "الزمالك اليوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15فبراير.. الحكم في طعن رئيس الزمالك على وقف برنامج "الزمالك اليوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حجز طعن رئيس نادي الزمالك لوقف الحكم المتضمن تأييد قرارالمجلس الأعلي للإعلام بوقف برنامج الزمالك اليوم والمذاع علي قناة المحور الفضائية، للحكم بجلسة لجلسة 15 فبراير.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، وأيدت القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانًا تضمن "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور، وألزم القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري كغرامة.