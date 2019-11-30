شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الغياب».. إحالة 17 موظفاً بوحدة صحية في الدلنجات للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز الدلنجات برئاسة كامل غطاس، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة بتنفيذ حملة مرور مفاجئة على الوحدة الصحية لقرية أبومسعود للتأكيد على الإنضباط الإدارى، أسفرت عن إحالة عدد 17 من العاملين بها للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن قانونى.

يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الإنضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية .

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قد شدد على إستمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.