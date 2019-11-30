شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة محافظ كفر الشيخ الجديد لمحطة مياه الشرب الرئيسية «2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ الجديد، السبت، محطة مياه الشرب الرئيسية 2 بمدينة كفرالشيخ، ومراحل تشغيل المحطة ومنها بئر التوزيع، عنبر الكلور، وأحواض الشبة، أحواض المروقات، وطلمبات وأحواض الغسيل، وعنبر المرشحات، ومعمل تحليل المحطة، مراحل تحاليل عينة المياه العكرة والمنتج النهائى، إلى خطوط طرد وضغط المياه إلى الشبكة الخارجية للخطوط الرئيسية، ثم للمشتركين، مشدداً على استمرار تحليل العينات وضمان جودة المياه طبقاً للمعدلات العالمية.

وأكد المحافظ الجديد أنه سيفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين بها، وذلك بحضور المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ.

وكلف المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والعاملين بالمحطة بالاهتمام بمياه الشرب، وأخذ عينات عشوائية من المنازل بأطراف الشبكات بصفة دورية وتحليلها للوقوف على صلاحيتها بالنسبة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية لجودة مياه الشرب المنتجة.