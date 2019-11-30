شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تجدد العمل بالبروتوكول التدريبي مع إيطاليا لمكافحة الجريمة المنظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت وزارة الداخلية بروتوكول التعاون التدريبي مع الجانب الإيطالي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وذلك عقب نجاح البروتوكول التدريبى المشترك الموقع بين وزارة الداخلية المصرية والجانب الإيطالى في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، السبت: «مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة قام خلال البروتوكول، بتولي تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة، من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجال (مكافحة الجرائمة المنظمة والهجرة غير الشرعية) للكوادر الأمنية لـ (22) دولة أفريقية، للتدريب على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين.. وإقامة عدد من ورش العمل التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول المتوسط» .

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وأضافت: «في ضوء النجاح المحقق خلال دورة عامى (2018/2019) وتحقيقه صدى إيجابيا على المستويين الإقليمى والدولى، التمس الجانب الإيطالى تجديد العمل بالبروتوكول لمدة عامين جديدين (2020/2021)، وقد وجه محمود توفيق، وزير الداخلية، بإيفاد وفد وزارة الداخلية إلى العاصمة الإيطالية (روما) للمشاركة في فعاليتى (ورشة العمل الختامية الخاصة بالبرنامج التدريبى المنتهى – التوقيع على تجديد العمل ببروتوكول التعاون لمدة عامين جديدين».

وتابعت: «تمت مراسم التوقيع، وقام كل من اللواء دكتور أحمد إبراهيم (مساعد الوزير، رئيس أكاديمية الشرطة) ممثلاً عن وزارة الداخلية المصرية، ومونتيمبى ماسيمو، مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية، ممثلاً عن الجانب الإيطالى» بتوقيع البروتوكول.

وأوضحت: «يأتي ذلك في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وشمول ذلك للتعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التي باتت تمثل تهديداً لأغلب الدول الأوروبية.. ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الأفريقية، وكذا دور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلى والإقليمى».