شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 500 شخص في قافلة علاجية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم نادي روتاري سقارة، برئاسة الدكتور صديق عفيفي، اليوم السبت، بالاشتراك مع نادي روتاري المقطم وعدد من الأندية الروتارية، قافلة طبية علاجية شاملة وصرف أدوية للمواطنين في قرية نزلة الأشطر بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، تحت رعاية مديرية الشؤون الصحية بالجيزة؛ لتقديم خدمة طبية متميزة حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة هدى حجاج وحنان زكي وسامح إمام، المشرفون على القافلة، أن عدد المستفيدين من القافلة العلاجية يتجاوز 500 مواطن حتى الآن.
وبدوره قال الدكتور صديق عفيفي، رئيس نادي روتاري سقارة، إن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي قرية نزلة الأشطر بالمجان، فضلاً عن تحويل عدد من المرضى إلى المستشفيات العامة والمركزية لإجراء عمليات جراحية.
وأشار إلى أن القافلة الطبية ضمت تخصصات «الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والجلدية»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم صرف العلاج اللازم لهم.
وذكر أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بانتشار الأمراض الفيروسية، وعمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي.
كانت هذه تفاصيل خبر علاج 500 شخص في قافلة علاجية بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.