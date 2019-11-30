شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 500 شخص في قافلة علاجية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم نادي روتاري سقارة، برئاسة الدكتور صديق عفيفي، اليوم السبت، بالاشتراك مع نادي روتاري المقطم وعدد من الأندية الروتارية، قافلة طبية علاجية شاملة وصرف أدوية للمواطنين في قرية نزلة الأشطر بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، تحت رعاية مديرية الشؤون الصحية بالجيزة؛ لتقديم خدمة طبية متميزة حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة هدى حجاج وحنان زكي وسامح إمام، المشرفون على القافلة، أن عدد المستفيدين من القافلة العلاجية يتجاوز 500 مواطن حتى الآن.

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وبدوره قال الدكتور صديق عفيفي، رئيس نادي روتاري سقارة، إن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي قرية نزلة الأشطر بالمجان، فضلاً عن تحويل عدد من المرضى إلى المستشفيات العامة والمركزية لإجراء عمليات جراحية.

وأشار إلى أن القافلة الطبية ضمت تخصصات «الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والجلدية»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وذكر أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بانتشار الأمراض الفيروسية، وعمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي.