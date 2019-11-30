شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جنوب السودان في زيارة لـ«تجارة عين شمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، جوزيف موم مجاك، سفير دولة جنوب السودان بمصر، بحضور الدكتورة هيام وهبة، وكيل الكلية لشؤون الدراسات والبحوث، في حضور الملحق الثقافى لدولة جنوب السودان.

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وتناول الطرفان طرق دعم الشراكة والتعاون في مجال الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وكيفية زيادة عدد الطلاب الوافدين من قبل دولة جنوب السودان.

من جانبه، أشاد سفير جنوب السودان بالدور الفعال الذي تقدمه مصر وجامعة عين شمس في مساعدة الطلاب الوافدين بالجامعة.

وفى نهاية ختام الزيارة، تم تقديم درع الكلية إلى سفير دول جنوب السودان تقديرًا من الكلية.