شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية للهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، الذي يضم مباني المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، والمحور المركزي للحي، ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

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ووجه الرئيس في هذا الإطار بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجي شامل، يراعي التطور بعيد المدى، فضلًا عن المسار الاقتصادي الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، أخذاً في الاعتبار دورها الرئيسي بخطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، بما فيها منطقة الصعيد، فضلًا عن المرحلة الثانية من تطوير محاور منطقة مصر الجديدة وربطها بمحوري «شبرا/ بنها» و«تحيا مصر».

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطط إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية الدولة لرفع كفاءة وحسن إدارة الموارد المائية.