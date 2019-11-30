شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يناقش تقريرًا حول تعاون إدارة البعثات مع هيئة التبادل الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بشأن تعاون الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين مع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، حول تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لتنمية كفاءات السادة العاملين بالإدارة المركزية ورفع مهاراتهم الشخصية.

وأوضح التقرير أنه تم الإعلان عن البرامج التدريبية الآتية: تنمية القدرات من أجل التدويل، وحل المشكلات وتعزيز العمل الجماعي، وإدارة المشروعات، والقيادة الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن سيتم العمل على تنفيذ العديد من البرامج الأخرى خلال الفترة المقبلة، والتي تساهم في تحقيق رؤية الوزارة الاستراتيجية نحو تطبيق مبادرة «ادرس في مصر»، التي تهدف إلى جذب الطلاب الوافدين من دول العالم وتسعى لتقديم خدمات متميزة للطلاب من خلال كوادر فنية وإدارية متميزة، قادرة على نقل صورة مُشرفة عن مصر، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات، التي قد تواجه الطلاب الوافدين.