شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولتين عربية وأفريقية للتجديف بـ«العلمين الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولتى الكانوى والكياك العربية والأفريقية للتجديف، بالبحيرات، بالمنطقة الشاطئية، بالمدينة.

وأوضح المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تستضيف البطولتين فى الفترة من ٩ : ١٣ ديسمبر المقبل، بمشاركة ٢٢ دولة عربية وإفريقية، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب.

كما استعرض وزير الإسكان، جهازا جديدا نفذته إحدى الشركات المصرية، ويعمل على تكثيف بخار الماء المتواجد بالهواء، وتحويله إلى مياه شرب نقية، فى إطار الجهود المبذولة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع.