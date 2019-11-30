شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رأس مال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمليار و 600 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وافق خلال إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية عن نشاط الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2019، على عدد من القرارات، أهمها زيادة رأس مال الشركة من مليار 540 مليون إلى مليار 600 مليون جنيه.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، ان اجمالى قيمة راس مال الشركه المصريه لنقل الكهرباء يبلغ حوالى 190 مليار جنيه، مضيفا أن رأس المال يضم أصول وممتلكات الشركة.

وأثنى وزير الكهرباء على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.

يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اعتمد خلال الإجتماع عدد من القرارات المتعلقة بإقرار الميزانية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام المالى 2018/2019 وتشمل:

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1- المصادقة على أعمال مجلس إدارة الشركة السابق خلال الفترة من 9/9/2018 حتى 15/1/2019.

2- التصديق على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى 31/10/2019 بشأن تقرير نشاط الشركة فى الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2019..

3- زيادة رأس المال الشركة المصرية لنقل الكهرباء.