شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع استعدادات "العلمين الجديدة"‬ لاستضافة بطولتين عربية وإفريقية للتجديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫خلال جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولتى الكانوى والكياك العربية والإفريقية للتجديف، بالبحيرات، بالمنطقة الشاطئية، بالمدينة.‬

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‫وأوضح المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تستضيف البطولتين فى الفترة من 9 : 13 ديسمبر المقبل، بمشاركة 22 دولة عربية وإفريقية، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب.‬

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‫كما استعرض وزير الإسكان، جهازا جديدا نفذته إحدى الشركات المصرية، ويعمل على تكثيف بخار الماء المتواجد بالهواء، وتحويله إلى مياه شرب نقية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع. ‬