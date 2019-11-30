شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 21 الف 800 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الجمعة 22 ألف 700 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم السبت 24 ألف ميجا وات.

وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت قدرها 21 ألف 800 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

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