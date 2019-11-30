شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه مسئولى الهيئة الهندسية بتقديم أحدث الخدمات بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعددا من كبار مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية للهيئة الهندسية فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحى الحكومى، والذى يضم مبانى المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، والمحور المركزى للحى، ومركز مصر الثقافى الإسلامي.

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ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتقديم أحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجى شامل يراعى التطور بعيد المدى فضلًا عن المسار الاقتصادى الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية فى إطار شبكة الطرق القومية، أخذًا فى الاعتبار دورها الرئيسى فى خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، بما فيها منطقة الصعيد، فضلًا عن المرحلة الثانية من تطوير محاور منطقة مصر الجديدة وربطها بمحورى "شبرا/ بنها" و"تحيا مصر".

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطط إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية فى إطار استراتيجية الدولة لرفع كفاءة وحسن إدارة الموارد المائية.